Glasvezel Coöperatie Sterk Midden-Drenthe: ‘Meer vlees op de botten zou fijn zijn’

Iedereen met interesse in glasvezel in Midden-Drenthe zou nu van de voorziening gebruik moeten kunnen maken, maar enig geduld was daarvoor wel nodig. De aanleg en oplevering van het glasvezelnetwerk heeft namelijk tien maanden langer geduurd dan oorspronkelijk het plan was.

Daardoor moet de Coöperatie Sterk Midden-Drenthe de komende maanden campagnes op touw zetten om genoeg leden te werven voor een financieel haalbaar plan.In juni werd de 100 procent aansluiting op het glasvezelnetwerk in de gemeente feestelijk gevierd, maar achter de schermen moest er nog hard gewerkt worden om alles te regelen. “De grootste oorzaak voor de vertraging is het te weinig ploegen hebben om te graven en huizen aan te sluiten, er waren gewoon te weinig mensen,” legt directeur Roel Seele uit. Ook in de laatste maanden speelde dit mee, het werd alleen nog maar moeilijker mensen te vinden. “Het tempo was eruit. Op een gegeven moment hebben we met 16 ploegen gewerkt en op het laatst kregen we nog maar vijf of zes ploegen aan de gang. Dat heeft behoorlijk wat vertraging opgeleverd.”De BAM was verantwoordelijk voor de aanleg van het glasvezelnetwerk en het tekort aan mankracht. Daarom lopen er gesprekken tussen de BAM en Coöperatie Sterk Midden-Drenthe om dit geld door middel van een claim terug te vorderen. Het zou om ongeveer een ton gaan dat vergoed wordt. “Die claim is bijna afgewikkeld nu, we moeten alleen nog het laatste gesprek aan. Het wordt in ieder geval een stukje gecompenseerd, dat is fijn.”Dat het netwerk tien maanden later op gang kwam heeft volgens Seele gevolgen. “Mensen moesten langer wachten. Dat vond men uitermate vervelend. En uiteindelijk komt ook je 'cashflow' later op gang. Of ik een klant in januari kan factureren of in februari, dat maakt wel uit.”Door een providerwissel in het beginstadium is de coöperatie 10 procent van de leden die ze destijds had, kwijtgeraakt. Die leden wil Seele nu graag weer terug. Naast de claim wil de coöperatie daarom deze maanden beginnen met nieuwe campagnes om extra leden te werven. “Met ongeveer 3.000 tot 3.050 leden is de businesscase goed, daar zitten we nu nog wat onder.”De lokale en provinciale politiek steunen de initiatiefnemers door een hypothecaire lening van 13 miljoen euro te verstrekken. Volgend jaar moet de terugbetaling beginnen. Joop Kramer van de PvdA uitte eerder zijn zorgen over de status van de coöperatie. Ook gisteravond bij de presentatie van Coöperatie Sterk Midden-Drenthe bij de commissievergadering stelde hij kritische vragen over de inkomsten en uitgaven en de verplichte terugbetaling.De duidelijkheid en transparantie van de coöperatie stelden hem gisteravond enigszins gerust. “De zorgen zijn wat weggenomen, maar ik wacht 2019 vol vertrouwen af. Het aantal abonnees is nu duidelijk. Maar over de terugbetaling van het geheel aan de gemeente en de verplichtingen op lange termijn kunnen we nog niks zeggen. In 2019 hoopt men dat de inkomsten en uitgaven aan elkaar gelijk zijn en dat hopen wij ook. Vandaar dat wij ook altijd hebben gezegd dat dit project een succes moest worden.”De inwoners van de gemeente Midden-Drenthe hoeven zich volgens de directeur geen zorgen te maken. “We gaan gewoon zoals ik vanavond al zei, volgend jaar aan onze verplichtingen voldoen." Of zoals Henk van de Boer van de RvC zei gisteravond: “Het gaat de goede kant op, maar meer vlees op de botten zou fijn zijn.”