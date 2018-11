Onbegrip bij PvdA over keuze minister voor extra gaswinning Noord-Drenthe

Het besluit van minister Eric Wiebes van Economische Zaken om de NAM meer gas te laten winnen in elf Noord-Drentse gasputten, wekt verbazing bij de PvdA in de Tweede Kamer.

"Wij vinden dit een onverstandig besluit van minister Wiebes. Er zijn heel veel Drenten ongerust over de gevolgen van gaswinning, ook daar zijn schades. Die onrust moet de minister niet verder aanwakkeren", reageert Kamerlid Henk Nijboer.De NAM heeft toestemming gekregen om gas te winnen in elf kleine gasvelden rond Assen en in Noord-Drenthe. Maar het bedrijf moet van de minister wel aan enkele voorwaarden voldoen. Zo moeten trillingsmeters worden geplaatst, moeten panden in het gebied worden gekeurd op bouwkundige staat en moeten schadeverzoeken binnen een redelijke termijn afgehandeld worden.In Assen zien ze de gaswinning helemaal niet zitten . Actiegroep Stop Gaswinning Marsdijk Nu gaat naar de Raad van State.De actievoerders lijken steun te krijgen van de PvdA. Nijboer: "De minister moet de gaswinning verminderen in Nederland en zorgen dat de industrie overgaat op duurzame energiebronnen en juist minder in plaats van meer gas oppompen. Op deze manier komen we van de regen in de drup."