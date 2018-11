Medewerkers Scania Meppel gaan opnieuw staken

De medewerkers van Scania in Meppel en Zwolle gaan morgen opnieuw 24 uur staken. De stakers strijden al maandenlang voor een betere cao metalektro.

De staking is onderdeel van een estafettestaking, waarbij tienduizenden metaalwerkers door het hele land beurtelings het werk neerleggen. In juli legden de medewerkers van Scania ook al het werk neer De stakers van FNV Metaal voeren actie voor een goede en toekomstbestendige cao metalektro. Ze eisen onder andere een loonsverhoging van 3,5 procent per jaar. Ook willen werknemers een einde aan de volgens hen doorgeslagen flexibilisering in de branche.De cao metalektro geldt in totaal voor ongeveer 150.000 werknemers in Nederland.