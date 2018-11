Deel dit artikel:













Soort van de maand: opvallende soorten en maten paddenstoelen Sommige paddenstoelen vallen direct op door de felle kleur (foto: RTV Drenthe/Marike Goossens)

Paddenstoelen komen in verschillende soorten en maten voor. Sommigen spreken erg tot de verbeelding en dat blijkt ook wel uit de namen die ze in het verleden kregen. Denk maar aan de satansboleet of de roze pronkridder.





Maar niet alleen de namen zijn bijzonder. Ook kunnen ze een opvallend uiterlijk hebben. We hebben een aantal opvallende paddenstoelen verzameld. Klik op de afbeelding voor meer informatie over deze paddenstoel.



Andere paddenstoelen hadden tot voor kort alleen een Latijnse naam. Daar kwam twee jaar geleden verandering in toen maar liefst vijfhonderd paddenstoelen alsnog een Nederlandse naam kregen. Ook hier zitten prachtige namen bij zoals houtraketje, oogstrelend piekhaarkelkje en exotisch reikhalsje.