Tbs voor verwarde vrouw die Assenaar neerstak bij station

De vrouw die in maart bij het station in Assen een 62-jarige plaatsgenoot neerstak, is veroordeeld tot tbs met voorwaarden. De rechtbank bepaalde dat ze vanuit de gevangenis in Zwolle moet worden overgeplaatst naar de Forensisch Psychiatrische Kliniek Hoeve Boschoord. Daar moet de Assense, die kampt met psychoses, net zo lang worden behandeld als de reclassering nodig vindt.

Op woensdagmiddag 14 maart zat de vrouw in een psychose en had ze speed gebruikt. Ze was een paar dagen achter elkaar bij GGZ Drenthe geweest om te vragen of ze kon worden opgenomen, maar werd steeds weggestuurd. Omdat ze erg verward was, veroorzaakte ze overlast in de nachtopvang door daklozen en was ze daar de nacht ervoor ook weggestuurd, zonder haar medicijnen.Die middag hoorde ze stemmen die zeiden dat ze iemand moest aanvallen, terwijl ze op een bankje bij het station zat. Een 62-jarige Assenaar, die toevallig met zijn vrouw over de Stationsstraat fietste, werd het slachtoffer. Ze stak hem in de schouder en fietste hard weg. De man werd met een slagaderlijke bloeding naar het ziekenhuis gebracht en met spoed geopereerd. Als dat niet was gebeurd, had hij het niet overleefd.Tijdens de rechtszaak, waarbij de vrouw uitlegde hoe het was gebeurd en haar excuses aanbood, sprak de Assenaar een bijzondere slachtofferverklaring uit. Daarin haalde hij uit naar het systeem waarin er te weinig geld naar de hulpverlening gaat, en zei hij dat niet hij, maar de verwarde vrouw het slachtoffer was. “Ik wil de rechters dringend verzoeken om geen straf op te leggen. Je moet gewoon alle mogelijke hulp krijgen”, aldus de man.De rechtbank legde haar geen gevangenisstraf op, omdat ze vanwege de psychose volledig ontoerekeningsvatbaar was toen ze de man neerstak. Wel moet ze de 62-jarige Assenaar een schadevergoeding betalen van enkele honderden euro's. De maatregel tbs met voorwaarden kan maximaal negen jaar duren. Als ze uit de kliniek mag, moet de vrouw begeleid gaan wonen en thuis verder worden behandeld.