Politie speurt op het water naar vermiste Dirkje Bruinzeel (77)

De zoektocht naar de 77-jarige Dirkje Bruinzeel uit Dalen heeft nog niets opgeleverd. De dementerende vrouw wordt sinds dinsdagochtend vermist.

Nadat de politie gisteravond met een helikopter naar de vrouw zocht, wordt nu ook op het water naar haar gezocht. "We varen met een boot over de Jongbloedvaart en speuren daar het wateroppervlak af", laat een woordvoerder van de politie weten.Daarnaast wordt er ook gezocht bij de Kibbelkoele en het Ermerzand. Daarbij wordt gebruik gemaakt van vrijwilligers van de reddingshondenstichting Rescue Dogs.Dirkje Bruinzeel, roepnaam Dicky, vertrok dinsdag op een blauwe fiets van het merk Sparta vanuit Dalen naar Emmen. Daar is de vrouw nooit aangekomenBruinzeel is ongeveer 1.65 meter lang, heeft lang grijs haar en draagt een witte bril. Toen ze vertrok, had ze een lange grijze, donkere jas aan, een lime-groene trainingsbroek en groene bootschoenen. Ook droeg ze zwarte handschoenen.