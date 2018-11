Nieuw wetsvoorstel voor verhogen snelheid van landbouwvoertuigen

Cumela, brancheorganisatie voor ondernemers in groen, grond en infra, is blij dat minister Cora van Nieuwenhuizen een wetsvoorstel wil indienen voor het invoeren van een kenteken voor (land)bouwvoertuigen.

Ook wil het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) een verhoging van de maximumsnelheid. Daar is dit jaar intensief overleg over gevoerd met andere brancheorganisaties, wegbeheerders, handhavers en het ministerie om te komen tot een breed gedragen wetsvoorstel.De brancheorganisatie zegt positief te zijn dat de wegbeheerders hebben toegezegd dat de maximumsnelheid omhoog gaat van 25 naar 40 kilometer per uur. Dorpen en steden zouden daardoor ontlast worden van grote en zware landbouwvoertuigen. De maatregelen gelden alleen voor (land)bouwvoertuigen waarmee op de openbare weg wordt gereden.Wanneer de Tweede Kamer het wetsvoorstel aanneemt, kan er volgens de organisatie beter op voertuigveiligheid worden gecontroleerd.Nederland is het enige land in Europa waar landbouwtrekkers niet zijn geregistreerd en gekentekend. Nu er grote druk vanuit de Europese Commissie is gekomen, moet Nederland alsnog met een registratiesysteem voor (land)bouwvoertuigen komen.