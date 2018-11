Nordica Air wil meer geld van Groningen Airport Eelde

De Estse Luchtvaartmaatschappij Nordica Air heeft het contract met Groningen Airport Eelde opengebroken. De maatschappij wil opnieuw onderhandelen over een bijdrage uit het route ontwikkelingsfonds van de luchthaven.

De Estse maatschappij zit in zwaar weer. Volgens reismedia heeft de maatschappij veel concurrentie van lowcost maatschappij Air Baltic. Aan de top van het bedrijf is een wisseling geweest en ook lager in de onderneming is gereorganiseerd. Twee weken geleden kondigde Nordica aan dat ze onder andere de lijndienst van Tallin naar Schiphol schrappen vanwege tegenvallende opbrengsten.Vanuit Groningen Airport Eelde vliegt de maatschappij dagelijks naar Kopenhagen en München. Voor de opbouw van deze lijnen krijgt Nordica een bedrag uit het route ontwikkelingsfonds. Nordica wil dat de bijdrage ook de komende tijd blijft doorgaan om de vluchten op Groningen Airport Eelde rendabel te houden.Sinds de start van de lijndiensten is het aantal passagiers op de vluchten flink gegroeid. Maar kennelijk niet genoeg. En nu de maatschappij noodgedwongen in het eigen vlees snijdt, wordt ook de constructie met de Drentse luchthaven tegen het licht gehouden. De Estse maatschappij wil niet reageren. Een woordvoerder zegt alleen dat ze "in onderhandeling zijn met de Drentse luchthaven" en dat ze de uitkomst zullen melden.Op Groningen Airport Eelde komt de boodschap niet helemaal als verrassing. Het vliegtuig van Nordica is op Eelde gestationeerd. De bemanning is ondergebracht in een hotel in de stad Groningen. En tussen de vluchten naar Kopenhagen en München door, staat het toestel stil. Kostbare tijd. Bij de start was het ook de bedoeling om elke dag naar Brussel te vliegen, maar daar was geen belangstelling voor. Sindsdien is gezocht naar een oplossing, maar die is in Nederland niet gevonden.De vluchten van de maatschappij blijven boekbaar. Ook volgend jaar. Ondertussen praten Nordica en de luchthaven over een oplossing. "We wachten op een voorstel van Nordica", zo laat Bowy Odink van Groningen Airport Eelde weten. "Alleen dan kunnen we reageren. Maar we betreuren het wel."Bij de start heeft Nordica geld gekregen uit het routefonds. Hoeveel mag Odink volgens eigen zeggen niet openbaar maken. Hoeveel nu gevraagd wordt, daar doet hij ook geen mededeling over.Of dit het einde betekent van de lijndienst met Kopenhagen en München? "Ik hoop op een goede afloop. Maar er moet eerst een voorstel komen. Daar wachten we op."Bij de start was iedereen positief: