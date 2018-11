Deel dit artikel:













Werkstraf voor frauderende gerechtsdeurwaarder De man kreeg 120 uur werkstraf voor het verduisteren van 340.000 euro (foto: Pixabay)

Voor verduistering is een 64-jarige oud-deurwaarder uit Assen veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur. De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie.

De oud-deurwaarder bracht bij schuldeigenaren kosten in rekening die hij niet in rekening had mogen brengen. Ook sluisde de man incassogeld weg die op een speciaal daarvoor gereserveerde 'derden-rekening' stond. Het geld dat op deze rekening stond geparkeerd was bedoeld voor schuldeisers, maar kwam daar niet terecht. Volgens de berekening van het Bureau Financieel Toezicht (BFT) ging het om 340.000 euro die verdwenen was.



De rechter nam het de Assenaar ‘ernstig kwalijk’ dat hij de strafbare feiten pleegde terwijl hij gerechtsdeurwaarder was. Hij heeft daarmee volgens de rechters afbreuk gedaan aan de door hem afgelegde eed, dat hij zijn taak eerlijk en nauwgezet zou uitvoeren. De Assenaar is zakelijk en privé failliet verklaard.



In december 2014 werd hij door het gerechtshof in Amsterdam uit zijn ambt gezet. In 2004 en in 2008 was hij al tot twee keer toe tijdelijk geschorst. De rechter zag af van het opleggen van een gevangenisstraf omdat de man nog niet eerder strafrechtelijk was vervolgd. Ook is er geen gevaar op herhaling omdat hij zijn beroep niet meer uitoefent. Bovendien gaat het volgens de rechters om ‘tamelijk oude feiten’.