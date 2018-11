Rechtbank geeft doorgewinterde inbreker veel hogere straf

Een voormalige inwoner van Bovensmilde moet twintig maanden de cel in voor inbraken in Havelte, Balloo, Assen, Bovensmilde en Amersfoort. De rechtbank is harder in haar oordeel dan justitie; dat eiste twee weken terug elf maanden tegen de 33-jarige man.

De man, die tegenwoordig in het Limburgse Hoensbroek woont, werd 30 juli in Amsterdam aangehouden toen hij in een gestolen Toyota reed. De in Havelte gestolen auto lag bovendien vol met gestolen spullen. Het ging onder meer om OV-chipkaarten, laptops, portemonnees, schoenen en een tv, die tussen 12 en 28 juli waren buitgemaakt in de andere vier plaatsen.De man ontkende dat hij wist dat de auto en de spullen gestolen waren. Hij zei dat hij via een vriend in Noord-Nederland aan de auto was gekomen en op verzoek met iemand naar Amsterdam was gereden.Het Openbaar Ministerie kon alleen hard maken dat de man de auto uit de garage van een gezin in Havelte had gestolen, omdat daar een getuige was en hij te zien was op bewakingsbeelden. Verder ging ze uit van heling: het bezit van de gestolen spullen van de andere inbraken.De rechtbank vindt dat er genoeg bewijs is dat de man, die in zijn leven al voor tientallen inbraken is veroordeeld, zelf de inbreker was. De verklaringen waarmee hij in de rechtszaal op de proppen kwam, noemt de rechtbank ‘vaag en oncontroleerbaar’. Ondanks meerdere kritische vragen van de rechters, kwam hij volgens hen niet met een plausibele uitleg.Ook de werkwijze bij alle inbraken was dezelfde: de inbreker kwam nooit binnen door een raam of deur te forceren, maar altijd met een sleutel of omdat hij mazzel had en er een deur niet op slot was. In Havelte stal hij bijvoorbeeld ’s avonds eerst een sleutel uit een fiets toen de garagedeur niet op slot zat. Aan dezelfde sleutelbos zaten de huis- en autosleutel. Daarmee kwam de man ’s nachts terug en kon hij zo binnen komen en de auto stelen.Door die werkwijze is de rechtbank ervan overtuigd dat hij de dader van alle inbraken is. Voor de inbraken zelf kreeg hij achttien maanden. De twee extra maanden komen erbij, omdat hij in juli nog in de proeftijd van een eerder straf zat.