Veel belangstelling voor de tuinrenovatie actie

Van 12 t/m 16 november maakte je bij Radio Drenthe kans op een tuinrenovatie t.w.v. 5.000 euro! De aanmeldingen stroomden binnen. Mee doen is niet meer mogelijk.

Bij het spel ‘Tuin er niet in!’ is de tuinkennis van onze luisteraars getest. Interessante stellingen over planten, bloemen en tuinonderhoud kwamen veelvuldig aan bod. Na een spannende eindstrijd bij 'Met Arnold naar de avond' is één luisteraar de gelukkige winnaar geworden van deze geweldige prijs.