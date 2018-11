Deel dit artikel:













Jens Dekker moet World Cup laten schieten

VELDRIJDEN - Jens Dekker (19) uit Fluitenberg start zaterdag niet in de wereldbekerwedstrijd in het Tsjechische Tábor. Hij heeft nog te veel last van z'n knie.

Geschreven door Karin Mulder

Bijna twee weken geleden, bij het EK veldrijden in Rosmalen, botste hij bij het verkennen van het parcours met z'n knie tegen een hek.



MRI-scan

"Ik ben nu in Heerenveen om een MRI-scan te laten maken. De wond is gehecht, maar ook m'n knieschijf bleek wat verschoven te zijn. Ik hoop dat ik er zondag in Hamme weer bij ben en anders volgend weekend", verklaart Dekker.



Afgelopen weekend moest Dekker ook al de Superprestige-wedstrijd in Gavere en de Jaarmarktcross in Niel laten schieten.



Achtervolgd door pech

De coureur van Corendon-Circus wordt dit seizoen achtervolgd door pech. Aan een valpartij in Geraardsbergen hield hij rugklachten over. Ook heeft Dekker nog altijd last van ademhalingsproblemen bij grote inspanning.



Fleur Nagengast uit Beilen komt zaterdag wel in actie tijdens de wereldbekerwedstrijd in Tábor.