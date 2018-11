Deel dit artikel:













FC Emmen hoeft niet verplicht van kunstgras af [update] Voetballen op kunstgras wordt niet verboden in de eredivisie (foto: RTV Drenthe/Fred van Os)

Voetballen op kunstgras wordt voor eredivisieclubs, zoals FC Emmen, niet verboden. Wel krijgen clubs die spelen op natuurgras vanaf het seizoen 2020/2021 een bonus van enkele tonnen. Het bedrag kan per seizoen per club oplopen tot maximaal 350.000 euro.

"Als je dat relateert aan de 500.000 euro die clubs gemiddeld kwijt zijn voor de overstap van kunstgras naar natuurgras, dan is dit een meer dan serieuze impuls en prikkel om clubs ertoe te bewegen over te stappen naar natuurgras'', aldus Jacco Swart, voorzitter van de eredivisie cv na afloop van de vergadering van de eredivisieclubs over door te voeren veranderingen om het voetbal in Nederland op een hoger niveau te krijgen.



FC Emmen stemde tegen

Van de achttien clubs uit de eredivisie hebben alleen Heracles Almelo en FC Emmen tegen de plannen gestemd die de Eredivisie CV vanaf het seizoen 2020/2021 gaat invoeren. De andere zestien clubs gingen akkoord. Daarmee was de vereiste meerderheid van tweederde bereikt.



Kunstgras

Het pakket aan maatregelen is niet heel ingrijpend. De eredivisie blijft uit achttien clubs bestaan. Mogelijk komt er een wijziging in de promotie/degradatieregeling. Swart wilde niet aangeven op welk punt Emmen en Heracles tegenstemden, maar het lijkt te gaan om de afspraken over kunstgras. Heracles en Emmen spelen beide op kunstgras.