Medewerkers van Alescon in Hoogeveen pakken zestigduizend kerstpakketten in Medewerkers van Alescon pakken kerstpakketten in (foto: Ineke Kemper/RTV Drenthe)

Terwijl Sinterklaas nog onderweg is naar Nederland zijn de hulp kerstmannen van Alescon in Hoogeveen al druk bezig met het inpakken van tienduizenden bijzondere kadootjes. Ze zijn al twee weken bezig met het inpakken van kerstpakketten.

Geschreven door Ineke Kemper

"Hier zit popcorn in, chips en een spelletje", vertelt Theo enthousiast. Hij is al meerdere jaren van de partij bij het inpakken. "Ja het is gewoon heel gezellig met zijn allen." Ook Elly helpt mee en ziet ondertussen genoeg lekkers voorbij komen: "Ja dat pakket van net dat lijkt mij wel wat, er zat een fles wijn en nog veel meer in."



Cadeau

Volgens Tonnie Braaksma, werkbegeleider van Alescon, is het een leuke klus voor de medewerkers. "Het is toch wat anders, ze zijn op een andere plek aan het werk en ze weten dat ze voor heel veel mensen een leuk cadeau inpakken."



Ondanks dat de medewerkers in zes weken tijd duizenden producten in handen hebben, zit de stemming er goed in. "Maar het valt mij wel op dat de trends veranderen", zegt Herman die nog even naar ons toekomt. "Eerder gaven de werkgevers gourmetstellen en zo weg maar nu zijn het allemaal etenswaren zoals chocola, bonbonnetjes en chips. Dat is wel lekker maar sommige mensen moeten wel een beetje op de lijn letten."



Geen kerstboom

In de loods in Hoogeveen waar de kerstpakketten worden ingepakt zit de kerstsfeer er goed in met kerstmuziek op de radio, maar er hangt geen kerstversiering. "Nee klopt, volgend jaar moeten we maar dertig kerstmutsen aanschaffen, dat zorgt toch voor een beetje sfeer", zegt Braaksma lachend.