Vermiste Dirkje Bruinzeel (77) is terecht Dirkje Bruinzeel (foto: Politie)

Dirkje Bruinzeel uit Dalen is terecht. Ze werd volgens de politie in Duitsland aangetroffen. Ze zou momenteel in een ziekenhuis in Meppen liggen, maar dat kan de politie niet bevestigen.