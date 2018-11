FC Emmen tegen beloftenteams in eerste divisie

De clubleiding van FC Emmen is het op één punt oneens met het plan om het voetbal in Nederland op een hoger niveau te krijgen. FC Emmen is tegen deelname van beloftenteams in de Keuken Kampioen Divisie.

"Ondanks het feit dat sommige eisen nadelig zouden zijn voor FC Emmen, was de club vóór overstappen op gras, vóór investeringen in jeugd, vóór het ontzien van topclubs in de bekercompetitie en vóór het tegemoetkomen van topclubs in aangepaste aanvangstijden in perioden van Europees voetbal", aldus FC Emmen-directeur Wim Beekman."Tijdens de vergadering werd er echter een extra eis gesteld, namelijk verplichte deelname van beloftenelftallen in de Keuken Kampioen Divisie. FC Emmen vond principieel dat zij als eredivisieclub hier niet over kon beslissen. Daarom heeft de club in de uiteindelijke stemming tegen gestemd."Van de achttien clubs uit de eredivisie hebben alleen Emmen en Heracles Almelo tegen de plannen gestemd die de Eredivisie CV vanaf het seizoen 2020/2021 gaat invoeren. De andere zestien clubs gingen akkoord. Daarmee was de vereiste meerderheid van tweederde bereikt.Het pakket aan maatregelen is niet heel ingrijpend. De eredivisie blijft uit achttien clubs bestaan. Mogelijk komt er een wijziging in de promotie/degradatieregeling. En voetballen op kunstgras in de eredivisie wordt niet verboden. Wel krijgen clubs die spelen op natuurgras vanaf het seizoen 2020/2021 een bonus van enkele tonnen. Het bedrag kan per seizoen per club oplopen tot maximaal 350.000 euro.