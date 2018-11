Deel dit artikel:













Video: wat is dit voor kever die op een schorpioen lijkt? De stinkende kortschildkever maakt deel uit van de familie van de kortschildkevers (foto: Pauline Arends)

Hij lijkt wel wat op een schorpioen, maar dat is het niet. De stinkende kortschildkever. Boswachter Pauline Arends kreeg de afgelopen tijd veel vragen over wat dit toch voor soort is. Daarom maakte ze dit filmpje.





Wanneer er gevaar dreigt, neemt de kever namelijk een intimiderende houding aan die een beetje lijkt op die van de schorpioen. Hij krult het achterlijf naar voren. Ook zie je dat de tasters op zijn kop recht vooruit steken. Als dit niet helpt, scheidt de kever een witte, stinkende vloeistof uit.







