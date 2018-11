De barmsijs is overal in Drenthe te zien

De barmsijs is een trekvogel die in oktober en november vanuit het noorden naar Nederland komt om hier te overwinteren. De afgelopen dagen zijn ze overal in de provincie opgedoken. Tijd voor drie vragen over de barmsijs.

Vogelringer Dillerop ringt barmsijzen in Assen

Er zijn maar liefst drie verschillende soorten barmsijzen: de grote, de kleine en de witstuitbarmsijs. De grote en de kleine barmsijs komen het meeste voor. De witstuitbarmsijs is daarentegen heel zeldzaam.Probleem is dat de grote en de kleine barmsijs heel erg op elkaar lijken. De kleine is wat donkerder, de grote wat lichter met duidelijker strepen. Van het verschil in grootte hoef je het ook niet te hebben. Misschien zou je dit kunnen zien als ze rustig naast elkaar zouden zitten maar dat doen ze dus niet: barmsijzen zijn hele drukke, beweeglijke vogeltjes die constant heen en weer vliegen en ondersteboven aan elzenproppen en berkenkatjes hangen.De witstuibarmsijs ziet er wel heel anders uit: die is veel bleker en heeft een duidelijk witte stuit. Maar ja, die is dus heel zeldzaam. Het verschil met een gewone sijs is niet zo moeilijk te zien. De sijs heeft zwart en geel in z’n veren. En het geluid van een sijsje is heel anders.Eigenlijk overal, goede plekken om een barmsijs te spotten zijn lanen met elzen en bossen met veel berken. Maar ze houden ook van onkruiden. Het zijn een soort vinken, en dus zaad-eters. Dat kun je zien aan de dikke snavel die ze hebben.Dat heeft waarschijnlijk te maken met de situatie in Scandinavië, want daar komen ze vandaan. Een combinatie van een succesvol broedjaar en weinig berkenzaad kan ervoor zorgen dat de vogels wel op trek moeten. Ze blijven hier tot het voorjaar, in april gaan ze weer terug naar het noorden.