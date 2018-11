Gedeputeerde Stelpstra over opendraaien gaskranen: We zitten er bovenop

De NAM mag tot 2028 gas winnen in elf gasvelden rond Assen en in Noord-Drenthe. Minister Wiebes van Economische Zaken heeft daarvoor groen licht gegeven. Gedeputeerde Tjisse Stelpstra kijkt niet raar op van de beslissing. "Het zat er aan te komen, er moest een keer een besluit vallen."

Wel vindt Stelpstra dat het lang geduurd heeft voordat er duidelijkheid kwam. "Ruim een jaar; dat is lang."Wiebes wil naar de Drentse regio's uitwijken, omdat bij Groningse velden de gaswinning wordt teruggedraaid. De NAM denkt hier een tot drie en half miljard kubieke meter gas uit te halen. Het meeste komt straks uit de velden Eleveld en Vries-Zuid.Bewoners van het gebied maken zich ondertussen behoorlijk zorgen over de plannen van de NAM. Stelpstra: "Ik heb twee weken geleden bij de minister aan tafel gezeten en met hem over schadeafhandelingen in het algemeen gesproken. Ik heb benadrukt dat er een adequate schadeafhandeling moet komen. Dat weet ook de NAM. Ik vertrouw erop dat dat goed geregeld wordt. En als dat niet zo is, dan zitten wij er uiteraard bovenop. Volgens mij staat de minister wel in de goede stand, zogezegd."De provincie gaat de komende tijd eerst kijken hoe het advies over de schadeafhandeling wordt opgevolgd. "Mijn eerste indruk is dat de minister daar ook wel wat mee heeft gedaan. Als dat gedaan is, dan hoeven wij in ieder geval niet in beroep gaan. Maar dat is ook een zaak die in het college moet worden besproken, daar wil ik dus niet op vooruit lopen."