De Buinerkeet staat er weer: 'Zo gezegd, zo gedaan'

Vanaf vandaag kunnen wandelaars, fietsers en andere geïnteresseerden weer terecht in de Buinerkeet.

Een halfjaar lang zijn vrijwilligers bezig geweest om het pand weer te herbouwen. "Er zitten bijna vijfhonderd manuren in", zegt voorzitter Jan Top trots.Het gebouw in de bossen tussen Buinen en Exloo kent een rijke historie. Ooit is het gebouwd als ossenstal. "Die stond hier", wijst Top naar de plek. "En erachter zat ook een stuk voor de paarden. Tegelijkertijd diende de plek ook als schuilplaats voor de arbeiders die hier werkten en het bos aanlegden."Toen dat klaar was, diende de plek als pleister- en rustplaats voor voorbijkomende wandelaars en fietsers. In 2005 brandde de 'Buunerkeet' af. Geld om de plek weer op te bouwen was er niet. Tot een bestuurslid van de Lionsclub met het idee kwam en zo is het initiatief genomen."Zo gezegd, zo gedaan", zegt Top. Het project kostte ongeveer 30.000 euro en is gefinancierd door onder andere sponsoren. De Buinerkeet is gebouwd met hout vanuit het bos."Ik vind het prachtig", zegt Ge Lassche. Ze is speciaal komen kijken. "Dat je ook al die houtconstructies en gebinten ziet. Fantastisch dat ze het hebben opgebouwd.""Het ligt op een knooppunt van fietspaden. We hopen dat dit het fietstoerisme in onze mooie provincie ook nog stimuleert", aldus Top. "Bakkie koffie mee en er lekker van genieten."