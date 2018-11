Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Onderscheiding voor helden Britt (12) en Femke (13) uit Assen Rosalynn en Femke (foto: Margriet Benak/RTV Drenthe)

Britt en Femke uit Assen krijgen morgen in Den Haag een onderscheiding van het Carnegie Heldenfonds, omdat ze het leven van hun vriendin Rosalynn (12) hebben gered.

Rosalynn kreeg op 3 april vorig jaar een ernstige allergische reactie op het plein van haar school in Assen.



"Ik ben allergisch voor noten en pinda's", vertelt Rosalynn. "Ik heb die dag meerdere dingen gegeten, maar het is nog onduidelijk waar het van kwam. Het ging niet goed met me. Mensen op school hebben dat niet goed in de gaten gehad, maar Britt en Femke hebben mij geholpen."



Ambulance

"Ik wist eerst niet waar het van kwam en vond het wel eng", zegt Femke. "Britt heeft de moeder van Rosalynn gebeld en ik ben op die moeder gaan wachten. We zijn bij Rosalynn gebleven. We wisten dat ze allergisch was en hebben toen de medicijnen klaargelegd. En toen Rosalynns moeder kwam heeft die de medicijnen gegeven. En toen is de ambulance gebeld."



Benauwd

"Ik heb een Epipen met adrenaline en die werkt 15 minuten en binnen die tijd moet de ambulance er zijn, want je moet dan wel hulp hebben", zegt Rosalynn. "Het is belangrijk dat mensen weten dat je allergisch bent. Mijn hele klas weet het ook. Het kan heel snel optreden en je kan bewusteloos worden en als niemand er iets aan doet, kan je ook doodgaan. Ik werd heel benauwd, mijn keel werd dichtgeknepen."