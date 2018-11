FC Emmen Rood Wit TV met oefenduel in Meppen en 'koffieDick kijken'

VOETBAL - In aflevering 15 van FC Emmen blikken we terug op het oefenduel dat de Drentse club speelde tegen SV Meppen en praten we met FC Emmen-trainer Dick Lukkien.

De uitzending van FC Emmen Rood Wit TV

FC Emmen wil niet over Keuken Kampioen Divisie beslissen

FC Emmen hoeft niet verplicht van kunstgras af

De oefenmeester van de Drentse club kijkt terug op de historische eerste thuiszege van de Drentse club in de eredivie tegen NAC en kijtk vooruit naar het trainingskamp in Spanje begin januari.Lukkien hoopt volgende week, wanneer FC Emmen op zondag de competitie hervat tegen Excelsior thuis, weer te kunnen beschikken over Alexander Bannink. "Toch is dat op dit moment lastig te zeggen, hoewel ik dat zelf ook dolgraag zou willen melden." De terugkeer van Nicklas Pedersen is ook aanstaande, maar het vraagteken achter zijn naam is nog iets groter dan bij Bannink. "Op dit moment is hij in Denemarken bij een fysiotherapeut die hij goed kent uit het verleden. Ik verwacht dat hij aanstaande maandag in ieder geval kan aansluiten. De wedstrijd tegen Excelsior zou echter wel eens te vroeg kunnen komen."