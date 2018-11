Deel dit artikel:













Hoogevener (18) hoort cel eisen voor bezit kinderporno Een 18-jarige Hoogevener hoorde vandaag de strafeis voor bezitten van kinderporno (foto: RTV Drenthe/Wolter Klok)

Voor meer dan 3.000 kinderpornografische foto's en video's op zijn laptop en telefoon eiste justitie vandaag een half jaar voorwaardelijke celstraf tegen een jongen uit Hoogeveen.

Hij is inmiddels 18 jaar, maar was minderjarig toen de kinderporno in november vorig jaar werd ontdekt. Daarom was de rechtszaak bij de rechtbank in Assen vandaag achter gesloten deuren.



Eén jaar in bezit

Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt hem ervan dat hij de verboden foto’s en video’s vanaf oktober 2016 in bezit had. Vanwege de leeftijd van de verdachte wil het OM weinig kwijt over de zaak. Daardoor is niet bekend hoe de politie de kinderporno heeft ontdekt en wat de jongen er zelf over heeft verklaard.



Behandeling

Bij de voorwaardelijke celstraf wil het OM dat hij een proeftijd van twee jaar krijgt als waarschuwing. Ook zou hij zich psychisch moeten laten behandelen. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.