Historische Vereniging Beilen knapt kerkhof op Van de Bult metselt een kapotte grafsteen (foto: Dylan de Lange/RTV Drenthe) De mannen zorgen ervoor dat de graven er weer netjes uitzien (foto: Dylan de Lange/RTV Drenthe) Met kruiwagens vol gereedschap gaat de historische Vereniging de strijd aan (foto: Dylan de Lange/RTV Drenthe) Elke grafsteen wordt aangepakt (foto: Dylan de Lange/RTV Drenthe) De mannen zorgen ervoor dat de graven er weer netjes uitzien (foto: Dylan de Lange/RTV Drenthe)

Dan doen we het zelf wel, dachten zo'n twaalf mannen uit Beilen. Ze laten het kerkhof uit haar graf herrijzen. De gemeente onderhoudt volgens hen de begraafplaats in het dorp niet goed. Graven liggen er armzalig bij en dus onderhouden de mannen elke donderdagmiddag het kerkhof.

Geschreven door Dylan de Lange

Elke week ziet het er weer een stuk netter uit dan voorheen. Dat is de verdienste van Lute van de Bult en zijn mannen, allen van de Historische Vereniging. "Ik woon hiertegenover en vond dat dit mooie kerkhof meer aandacht verdiende dan het kreeg. Ik wilde er na mijn pensioen werk van maken. We hebben er bij de Historische Vereniging over gesproken en het aangekaart bij de gemeente. Die was erg onduidelijk over het onderhoud. Dan doen we het zelf maar, dachten we."



En zo begonnen vijf jaar geleden enkele leden van de vereniging met het opknappen van één graf: een groot stenen graf boven de grond, dichtbij de kerk. Dat ging goed en er werd afgesproken dat er elke donderdagmiddag gewerkt zou worden op de begraafplaats.



"De meesten van ons zijn gepensioneerd, dus we hebben alle tijd om de handen uit de mouwen te steken voor dit mooie kerkhof", vertelt Van de Bult. "Graven opknappen, kapotte grafstenen lijmen, letters bijverven, dat soort werkzaamheden voeren we uit."



Rotterdams advies

Op een donderdagmiddag een paar jaar geleden kwam er een buurtbewoner kijken bij de werkende mannen. "Die man kwam uit Rotterdam en vertelde ons dat we het fout deden en dat we het beter zus en zo konden doen", aldus Van de Bult. "Weer zo'n betweter uit het Westen, dacht ik, maar die man bleek zijn hele leven al in het grafonderhoud te werken. Wij deden eigenlijk maar wat, maar toen we zijn tips aanhoorden zijn we professioneler gaan werken."



Nu brengt de groep een aanhanger vol gereedschap mee en zijn ze al een heel stuk opgeschoten. Ze begonnen dicht bij de kerk, in het oude gedeelte en werken door naar het nieuwere deel van het kerkhof langs de Torenlaan.



Steun uit het dorp

De vereniging krijgt veel steun uit het dorp. Mensen geven spontaan giften, wanneer ze merken dat graven van hun familie opgeknapt worden. Van de Bult: "We hebben zelfs ooit een donatie van 1.000 euro gekregen. Daar kunnen we weer materialen en gereedschap voor kopen. Ook kwam er eens een vrouw naar ons toe om te vragen hoe laat we gingen koffie drinken. Drie uur, zei ik. Stond ze er om drie uur met twee taarten, omdat ze het zo goed vond dat we dit doen. Dat is heel mooi, die positieve reacties."