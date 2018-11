OM eist tbs met voorwaarden voor verkrachting door Assenaar met zedenverleden

Het Openbaar Ministerie heeft tegen een 45-jarige man uit Assen 21 dagen celstraf, 240 uur werkstraf en tbs met voorwaarden geëist voor verkrachting van een vrouw uit Groningen.

Dat gebeurde twee jaar geleden op 18 november. De man woonde destijds begeleid in Groningen.De man en de vrouw zijn bekenden van elkaar. Ze hadden op die avond afgesproken dat de vrouw bij hem zou komen. Hij wilde haar graag zijn schilderijen laten zien in zijn woning. Toen de vrouw plaatsnam in een stoel, verkrachtte hij de vrouw op 'een verschrikkelijke wijze', aldus de officier van justitie."Ik ga de details hier niet herhalen", vervolgde ze. Zij achtte verkrachting van de vrouw bewezen. Het slachtoffer, haar leeftijd bleef onbekend, was bewust niet op de strafzaak van de verdachte aanwezig. Ook werd niet bekendgemaakt hoe het nu met haar gaat.De man gaf op zitting aan in eerste instantie verbaasd te zijn dat de vrouw aangifte had gedaan van verkrachting. Hij neemt nu de verantwoordelijkheid en wil aan zichzelf werken. Wat ook al gebeurt, want de Assenaar wordt nu in de Drentse stad behandeld en woont daar begeleid. Hij heeft een zedenverleden en doorloopt diverse therapieën waaronder een 'zedengroep' en een behandeling tegen seksverslaving.De Assenaar is onderzocht. Duidelijk is geworden dat de man lijdt aan diverse stoornissen als borderline en heeft de man gebrekkige geestvermogens. Volgens deskundigen kan het delict de man in minder mate worden toegerekend. "Gevangenisstraf voegt nu niets toe, hij moet de behandeling voortzetten en de tbs met voorwaarden per direct gaan starten", zei de officier. Dit, omdat omdat de kans op herhaling matig tot hoog wordt geschat.De man heeft 21 dagen vastgezeten, en is toen geschorst uit de voorlopige hechtenis. Hij hoeft niet meer de cel in, maar draagt nog wel een enkelband. Ook moet hij zich houden aan een lijst met 18 voorwaarden. Onttrekt hij zich aan één van die voorwaarden, dan ligt tbs met dwang voor hem op de loer.Zijn raadsman vroeg aan de rechters of het elektronisch toezicht kon worden beëindigd. "Hij werkt overal aan mee, heeft zich positief laten zien tijdens de therapieën en weet wat hij heeft aangericht. Maar behandelen moet, want we zijn er nog lang niet."In zijn laatste woord uitte de verdachte dat wanneer de vrouw iets tegen hem wilde zeggen, dat hij daar voor openstond. "Met begeleiding uiteraard." Of het zover komt, blijkt in de toekomst.De rechtbank doet over twee weken uitspraak in deze zaak. Ook dan valt de beslissing over de enkelband van de man.