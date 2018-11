Live: De finale van de Drentse Onderneming van het Jaar 2018 (afgesloten)

Het wordt een spannende avond voor New Nexus uit Tynaarlo, Vepa Project Furniture uit Hoogeveen en Proxcys uit Nieuw-Amsterdam. Deze drie bedrijven staan in de finale van de verkiezing van Drentse Onderneming van het Jaar 2018.

Proxcys ontwerpt, ontwikkelt en produceert filterapparatuur voor het maken van biologische medicijnen. IT-bedrijf New Nexus is gespecialiseerd in software, apps en infrastructuur. Vepa maakt duurzaam kantoormeubilair van bijvoorbeeld gerecycled plastic.De prijs wordt vanavond uitgereikt in het Atlas Theater in Emmen. Kijk hier vanaf 20.00 uur welke onderneming dit jaar wint: