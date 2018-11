College Borger-Odoorn onderneemt actie na kritiek raad

Burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn stellen per direct een externe adviseur aan die de verhouding tussen het college en de ambtelijke top gaat analyseren en begeleiden. Daarnaast wordt de informatie-uitwisseling met de gemeenteraad verbeterd.

De maatregelen volgen een week na de raadsvergadering waarin de begroting voor 2019 werd behandeld. Tijdens die gemeenteraadsvergadering van 8 november uitten verschillende fracties kritiek op het college van B en W. Zo moesten raadsleden van ambtenaren -en niet van het college- horen dat er er capaciteitsproblemen waren binnen het ambtelijk apparaat.Verder was er bezwaar tegen het moment en de manier waarop het college die problemen wilde aanpakken. De raad kreeg te horen dat er eenmalig 600.000 euro nodig was en structureel 700.000 euro om problemen in het ambtelijk apparaat op te lossen."De kritiek van de raad is ons niet in de koude kleren gaan zitten", aldus burgemeester Jan Seton. "Zowel het college als het managementteam neemt dit signaal zeer serieus. Daarom hebben we direct actie ondernomen, zodat alle betrokkenen hun taak optimaal kunnen vervullen."