Sportclubs in Assen beter af met ledlicht

Veel meer licht tijdens het sporten en toch flink wat geld besparen. Dat is gelukt in Assen bij tien buitensportverenigingen, na een omschakeling op led-verlichting.

De gemeente Assen investeerde het afgelopen jaar 565.000 euro in led-verlichting bij de voetbalclubs Achilles 1894, ACV, Asser Boys, FC Assen, LTC en VV Leo, tennisverenigingen Amelte, De Hertenkamp en NAM en bij atletiekclub AAC'61.Voor dat geld zijn in totaal 203 led-armaturen geplaatst. De led-verlichting is ook nog te dimmen. De besparing aan licht is 70.000 kWh en dat is 42 procent van het oorspronkelijke verbruik. De besparing jaarlijks op de sportverlichting is 14.000 euro.Vanmiddag sloot de Asser sportwethouder Janna Booij de verlichtingsoperatie symbolisch af, door bij tennisclub De Hertenkamp de laatste nieuwe ledlamp in de lichtmast te draaien.