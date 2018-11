Deel dit artikel:













Vepa is Drentse Onderneming van het Jaar 2018 Vepa is Drentse Onderneming van het Jaar (foto: RTV Drenthe)

Vepa is Drentse Onderneming van het Jaar 2018. Dat werd vanavond bekend bij de finale van de verkiezing in het Atlas Theater in Emmen.

Het bedrijf uit Hoogeveen liet de twee anderen genomineerden Proxcys en New Nexus achter zich.



Vepa is bekend van de duurzame meubelen. Het bedrijf maakt onder andere kantoormeubilair van gerecycled plastic. Zo wordt er bijvoorbeeld van plastic uit de Amsterdamse grachten stoelen en tafels gemaakt.



Jury-voorzitter Henk Brink noemt Vepa een terechte winnaar. "Het is een fantastische en duurzame onderneming. Een familiebedrijf dat veel met onderwijs en met opleiding doet. En ze doen veel voor de maatschappij. Er zit van alles in dat we ook graag bij andere ondernemingen zien."



Het is de derde keer dat de titel Drentse Onderneming van het Jaar wordt uitgereikt. Vorig jaar won Resato uit Assen.