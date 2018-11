Deel dit artikel:













FC Emmen-directeur wil binnen twee jaar 'echt' gras, en het liefst uit Borger Ligt er binnen twee jaar een 'echte' grasmat in De Oude Meerdijk? (foto: RTV Drenthe)

VOETBAL - Een Drents bedrijf dat grasmatten levert aan onder andere het San Siro Stadion, Manchester United, Fenerbahce, CSKA Moskou, Zenit St. Petersburg, Sampdoria, Ajax en het Stade de France in Parijs, terwijl de enige Drentse eredivisionist, FC Emmen, op kunstgras voetbalt. Het is menig supporter een doorn in het oog.

Tot 350.000 euro als stimulans

Compleet uitbannen bleek niet haalbaar. De clubs mogen zelf kiezen. Om toch de overstap te stimuleren ligt er voor de clubs die van kunstgras naar natuurgras willen overstappen, een bijdrage van maximaal 350.000 euro per seizoen klaar. Volgens Jacco Swart, voorzitter van de Eredivisie CV, is het geld 'een meer dan serieuze prikkel om clubs te bewegen af te stappen van kunstgras'.



Prachtig

Het bedrijf dat die grasmatten levert aan de bovengenoemde clubs en stadions is Queens Grass. Wim Beekman: "Het lijkt me prachtig om binnen twee jaar een echte grasmat in De Oude Meerdijk te hebben en dan het liefst gras uit Borger."



