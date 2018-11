Gevangenismuseum wil ook wel eens vrouwen achter stuur van de boevenbus

Hij is in feite blij met elke nieuwe vrijwillige chauffeur die zich meldt. Maar het liefst zouden ze ook wel een paar vrouwen achter het stuur van de boevenbus van Veenhuizen willen zien.

Vrijwilligerscoördinator Anne van Schepen van het Nationaal Gevangenismuseum is in elk geval weer hard op zoek naar een paar extra boevenbusrijders.Vorig jaar was er hoge nood. Want het koppeltje van twaalf chauffeurs was toch wat te weinig. En ondanks vijf succesvolle aanmeldingen toen, kunnen ze nog zeker een paar extra erbij gebruiken. Want het huidige vrijwilligerslegertje wordt er niet jonger op. En drie tot vier keer per maand de oude bus door het gevangenisdorp sturen, is wel genoeg. Vaker moet het ook niet worden, zegt Van SchepenAls coördinator heeft Van Schepen 130 vrijwilligers onder zijn hoede bij het Gevangenismuseum. Dat zijn rondleiders, kassamedewerkers en buschauffeurs. "Het is het leukste vrijwilligerswerk dat je kunt vinden, in een unieke omgeving", zegt Van Schepen.Hij zoekt er nu minstens vijf nieuwe chauffeurs bij, die op gezette tijden de boevenbus langs alle bezienswaardigheden in Veenhuizen willen rijden. Wat er van ze verwacht wordt? "Dat ze heel veel enthousiasme hebben en plezier in het werk, een geldig rijbewijs D, en een code-95 aantekening op hun rijbewijs, als bewijs dat ze elke vijf jaar een speciale opleiding hebben gevolgd", vertelt Van Schepen. "En het liefst nog wel minstens een jaar geldig, zodat ze niet meteen de opleiding moeten doen."De ene periode wordt wat vaker een beroep op de chauffeurs gedaan, dan de andere. "De kerstvakantie is bijvoorbeeld druk, net als de andere schoolvakanties. Maar er zijn ook steeds meer groepen die arrangementen boeken. Dus ritten genoeg te rijden."En het zou echt heel erg leuk zijn, vindt Van Schepen, als zich dit keer ook een paar vrouwen zouden melden. Vorig jaar lukte dat niet, geen enkele vrouw meldde zich "Maar voor de sfeer in de groep, is dat wel zo leuk. Nu zijn er alleen maar mannen."Belangstellende chauffeurs kunnen zich aanmelden via info@gevangenismuseum.nl.