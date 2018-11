Deel dit artikel:













Code geel in Drenthe vanwege dichte mist Plaatselijk komt dichte mist voor (foto: RTV Drenthe/Roland van der Zwaag)

Het KNMI waarschuwt voor dichte mist. Daarom heeft het weerbureau code geel afgegeven.

In het hele land, met uitzondering van Limburg kan plaatselijk dichte mist voorkomen met zicht van minder dan 200 meter.



Vliegtuig kan niet landen

Ook gisteravond was het al mistig. Een vliegtuig van luchtvaartmaatschappij Flybe kon vanwege dichte mist om 23.15 uur niet landen op Groningen Airport Eelde. Het toestel uit Southend bij Londen week uit naar Düsseldorf.



Gladheid

Weerbureaus waarschuwen vanochtend ook voor gladde wegen, omdat de temperatuur rond het vriespunt ligt. In sommige plaatsen is uit voorzorg zout gestrooid.



Code geel geldt tot elf uur vanochtend.