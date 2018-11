Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Code geel in Drenthe voor dichte mist KNMI heeft code geel afgegeven voor Drenthe, vanwege kans op dichte mist (foto: RTV Drenthe/Roland van der Zwaag)

Let op als u vannacht de weg op gaat: er is code geel afgegeven door het KNMI.

In het zuidwesten en het noordoosten van Nederland komt plaatselijk dichte mist voor. Daardoor ontstaat er zicht van minder dan 200 meter. Vannacht kan ook elders in het land dichte mist ontstaan.



In Annen zijn strooiwagens uit voorzorg de weg op gegaan, maar volgens RTV Drenthe-weerman Ronald van der Zwaag hoeven we nog geen gladde wegen te verwachten.