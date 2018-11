Deel dit artikel:













Drie maanden cel geëist tegen kabeldief uit Emmen Cel geëist voor kabeldiefstal (foto: Pixabay)

Het Openbaar Ministerie heeft drie maanden celstraf geëist tegen een 23-jarige man uit Emmen voor diefstal van rollen kabels van een hoogspanningsstation in Ter Apel. Dat gebeurde op 1 september, midden in de nacht.

De rollen met 90 meter aan kabels lagen op een terrein van Enexis, achter een hek. Het hek knipte de Emmenaar open met een betonschaar. Hij vervoerde de rollen in een auto. Dit deed hij samen met een 18-jarige medeverdachte uit Onstwedde.



Kofferbak vol kabels

Op de grens van Musselkanaal en Ter Apel zagen agenten de auto keren op de weg. Ze besloten de auto staande te houden. De kofferbak bleek tot de nok toe gevuld met negentig meter kabel ter waarde van 300 euro. De Emmenaar bekende de diefstal op het bureau. Hij dacht dat de pakkans klein was, verklaarde hij.



'Werken zonder drugs ging niet'

Het Openbaar Ministerie acht de diefstal van de kabels bewezen. De man heeft een strafblad waar al veel diefstallen op prijken. De kabeldiefstal pleegde hij onder invloed van drugs. Hij had schulden opgebouwd en wilde deze afbetalen door zeven dagen per week te werken. "Omdat dat niet vol te houden was zonder drugs, ging ik in de fout", zei de man op zitting.



Proeftijd

"Hij is me te makkelijk", zei de officier. "Ik werkte te hard, ik had gebruikt. Meneer was al flink gewaarschuwd." De Emmenaar liep nog in drie proeftijden uit eerdere voorwaardelijk opgelegde veroordelingen toen hij de kabeldiefstal pleegde. Bijna 1,5 jaar aan celstraffen hingen de man boven zijn hoofd. De officier eist ook dat de man van die straffen negen maanden gaat brommen. Daarna blijven nog 229 dagen voor de man op de plank liggen als stok achter de deur.



Vormverzuim

De raadsvrouw van de Emmenaar vond dat haar cliënt onrechtmatig was aangehouden. "Er is sprake van vormverzuim. De auto slingerde niet, er was geen vermoeden van schuld. Het enkel keren op de weg rechtvaardigt de aanhouding niet." Ze vroeg aan de rechters rekening te houden met de situatie van de Emmenaar. "Zijn huis en zijn werk staan op het spel."



De 18-jarige medepleger uit Onstwedde kan zijn rechtszaak volgend jaar tegemoet zien. Enexis had een forse reparatieklus en claimde ruim 5000 euro aan schade.



De rechtbank doet over twee weken uitspraak.