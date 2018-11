Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Jaar cel dreigt voor kabeldief uit Emmen Cel geëist voor kabeldiefstal (foto: Pixabay)

Het Openbaar Ministerie heeft drie maanden cel geëist tegen een 23-jarige man uit Emmen voor diefstal van rollen kabels van een hoogspanningsstation in Ter Apel. Dat gebeurde op 1 september, midden in de nacht.

Omdat de man in drie proeftijden van eerdere straffen zat, wil het OM dat hij negen maanden cel - die hij eerder voorwaardelijk opgelegd kreeg - ook gaat uitzitten.



Kofferbak vol kabels

De rollen met negentig meter aan kabels lagen op een terrein van Enexis. Het hek knipte de Emmenaar open met een betonschaar. Op de grens van Musselkanaal en Ter Apel zagen agenten later die nacht een auto keren op de weg. Ze lieten hem stoppen en ontdekten dat de kofferbak tot de nok toe gevuld was met kabels.



'Werken zonder drugs ging niet'

De Emmenaar bekende de diefstal. Hij dacht dat de pakkans klein was, verklaarde hij. De man is vaker veroordeeld voor diefstallen. De kabeldiefstal pleegde hij onder invloed van drugs. Hij had schulden en wilde deze afbetalen door zeven dagen per week te werken. "Omdat dat niet vol te houden was zonder drugs, ging ik in de fout", zei de man tijdens de rechtszaak in Groningen.



Enexis had een forse reparatieklus en claimde ruim 5000 euro aan schade.



'Onterecht aangehouden'

De advocaat van de Emmenaar vindt dat haar cliënt onrechtmatig was aangehouden. "Het enkel keren op de weg rechtvaardigt de aanhouding niet." Ze vroeg aan de rechters rekening te houden met de situatie van de Emmenaar. "Zijn huis en zijn werk staan op het spel."



De rechtbank doet over twee weken uitspraak.