Borger-Odoorn komt ontheemde VV De Treffer ’16 tegemoet Leden van De Treffer '16 in de raadszaal in Exloo (foto: Steven Stegen / RTV Drenthe)

Er was een lange schorsing voor nodig, maar de gemeenteraad van Borger-Odoorn komt voetbalclub De Treffer '16 in 2e Exloërmond tegemoet. Op korte termijn komt er kleedgelegenheid, fatsoenlijke verlichting en vorstvrije opslag op het sportpark.

Geschreven door Steven Stegen

De huidige situatie op het sportpark is zeer complex. Het voormalige clubgebouw is inmiddels dorpshuis geworden en leden van De Treffer kunnen en willen daar geen gebruik meer van maken. Ze gebruiken nu voorzieningen in de verderop gelegen sporthal, maar stroom van de lichtmasten komt van een aggregaat en plassen moet bij hoge nood in de bosjes.



Zootje

De 12-jarige Franka de Vries was een van de insprekers bij de raad en zij vertelde ‘boos’ te zijn over de situatie. “Bij thuiswedstrijden schaam ik me, tegenstanders zeggen dat het een zootje bij ons is.”



Wethouder Niek Wind (Gemeentebelangen) deed eerder al toezeggingen dat de ergste problemen worden opgelost. Op initiatief van Leefbaar Borger-Odoorn nam de raad nu unaniem een voorstel aan om te zorgen voor kleedkamers, het liefst in het bestaande dorpshuis, maar anders in de Hunsowhal, met daarbij dan een verlicht en verhard pad. Ook moet er goede veldverlichting komen en opslagruimte.



Tevredenheid

Bij de massaal aanwezige leden van de voetbalclub heerst tevredenheid. “We zijn er blij mee. De puntjes moeten nog op de i, maar er komt nu wel een einde aan een strijd van twee jaar. We krijgen eindelijk de kans om als een echte vereniging te functioneren”, zegt voorzitter Wim Hospers.