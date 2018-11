Deel dit artikel:













Grote brand in centrum Hoogeveen De brand woedt in een gebouw aan de Grote Kerkstraat (foto: Persbureau Meter) De brand ontstond in een pizzeria (foto: Persbureau Meter)

In het centrum van Hoogeveen is vanmorgen vroeg een grote brand uitgebroken in een pizzeria.

Boven de eetgelegenheid zijn woningen. De brandweer is met veel wagens en mensen aanwezig om het vuur te blussen. De brandweermensen leggen onder andere een zogenaamd groot watertransport aan, zodat er voldoende water is om het vuur te bestrijden.



Omdat de brand midden in de uitgaansstraat van Hoogeveen is met aaneengeschakelde oudere panden is er kans dat de brand over slaat op naastgelegen café's en woningen daarboven. De Veligheidsregio Drenthe heeft daarom Grip 1 uitgeroepen.