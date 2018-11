Deel dit artikel:













Pizzeria in centrum Hoogeveen volledig uitgebrand Grote brand bij pizzeria Hoogeveen (foto: De Vries Media) De brand ontstond in de keuken van het restaurant (foto: Persbureau Meter) Omliggende panden bleven gespaard (foto: Persbureau Meter) De brandweer bestreed de brand met een hoogwerker (foto: Persbureau Meter)

In het centrum van Hoogeveen heeft afgelopen nacht een grote brand gewoed in een pizzeria aan de Grote Kerkstraat. Het restaurant is volledig verwoest.

Zeven bewoners van woningen erboven zijn geëvacueerd. Het gaat om de twee bewoners van het appartement boven de pizzeria en vijf buren.



De brand brak rond één uur uit in de keuken. De brandweer rukte met veel wagens uit om het vuur te blussen. Daarbij werd ook een hoogwerker gebruikt.



Niet overgeslagen

Omdat de brand middenin de uitgaansstraat van Hoogeveen was met aaneengeschakelde oudere panden bestond de kans dat de brand zou overslaan op naastgelegen café's en woningen daarboven. Dat is volgens woordvoerster Tessa Kluter van de Veiligheidsregio Drenthe niet gebeurd. "De brandweer heeft de omliggende panden natgehouden."



Oorzaak nog onbekend

Hoe groot de schade aan de woning boven het restaurant is, is volgens Kluter nog niet duidelijk. Rond half vier werd het sein 'brand meester' gegeven. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand. Niemand raakte gewond.