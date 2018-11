Deel dit artikel:













Vrouw gewond bij ongeluk op A28 bij Assen [update] De vrouw belandde met haar auto in de sloot (foto: Van Oost Media)

Bij een ongeluk op de A28 bij Assen-Noord is vanochtend een vrouw gewond geraakt.

De vrouw raakte door onbekende oorzaak met haar auto van de snelweg en belandde in een sloot.



Vanwege het ongeluk stond er een half uur lang een file tussen Vries en Assen-West in de richting van Hoogeveen. Inmiddels is de weg weer vrij.