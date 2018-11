Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Vrouw met auto in de sloot langs A28 bij Assen [update] De vrouw belandde met haar auto in de sloot (foto: Van Oost Media)

Een vrouw is vanochtend met haar auto in een sloot langs de A28 bij Assen beland. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk.

Hoewel eerst werd gemeld dat de vrouw gewond geraakt was, liet de politie later weten dat ze met de schrik vrijgekomen is.



Het ongeluk gebeurde rond half acht bij Assen-Noord. Daarna stond er een uur lang file in zuidelijke richting tussen Vries en Assen-West.