Rechtszaak No Surrender-leiders pas volgend jaar zomer

De rechtszaak tegen vier leiders van motorclub No Surrender wordt op zijn vroegst pas in juni inhoudelijk behandeld. Dat bleek vanmorgen tijdens een regiezitting bij de rechtbank in Groningen.

De rechters bogen zich vandaag over de zaken van Theo ten V. uit Klazienaveen en Henk Kuipers uit Emmen. Klaas Otto uit Bergen op Zoom en Rico R. uit Hulst, de twee andere leiders, verschijnen komende maandag voor de rechter.Henk Kuipers was er, in tegenstelling tot de voorgaande zittingen, niet bij. "Hij is ziek", was alles wat zijn advocaat Roy van der Wal erover kwijt wilde. Hij pleitte vanmorgen voor de vijfde keer om zijn cliënt vrij te laten in afwachting van de inhoudelijke behandeling.Advocaat Umut Ural vroeg hetzelfde voor zijn cliënt Theo ten V. Het Openbaar Ministerie verzet zich tegen vrijlating. Op maandag 26 november beslist de rechtbank of Theo ten V. en Henk Kuipers op vrije voeten komen.De Drentse No Surrender-leiders worden onder meer verdacht van afpersing en het leidinggeven aan een criminele organisatie.