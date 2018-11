Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Zoektocht naar onderkoelde Dirkje had niet veel langer moeten duren Dirkje Bruinzeel en haar man zijn gisteravond in Meppen wat gaan eten, nadat ze uit het ziekenhuis was ontslagen. foto: Tanneke Beudeker)

Het waren spannende dagen voor Tanneke Beudeker. Ruim twee dagen was haar dementerende moeder spoorloos. Gistermiddag werd de 77-jarige Dirkje Bruinzeel uit Dalen gevonden in een bos in Duitsland.

"Het voelt nog een beetje onwerkelijk, maar we zijn ontzettend opgelucht", zegt dochter Tanneke. Gistermiddag werd Dirkje door haar man en dochters opgehaald uit het ziekenhuis in het Duitse Meppen. Ze kwam daar eerder op de dag onderkoeld aan, nadat een boswachter haar had gevonden. "Ze had niet veel later gevonden moeten worden. Haar lichaamstemperatuur was nog maar 34 graden."



Volgens dochter Tanneke had haar moeder in de gaten dat er iets vervelends gebeurde. Maar ze zag niet de noodzaak om hulp te vragen of alarm te slaan. Ze werd in een bos gevonden. Haar fiets stond bij een boerderij.



Twee nachten

Dinsdag vertrok Dirkje Bruinzeel op de fiets van Dalen naar Emmen. Ze had daar een afspraak met een vriendin. "Vermoedelijk is ze van haar pad geweken en doorgefietst naar Duitsland. We denken dat ze dinsdag al in Duitsland aankwam en daar twee nachten in het bos heeft geslapen."



Tanneke is onder de indruk van de steun en betrokkenheid van alle mensen om haar heen. "De hele Zuidoosthoek wist precies wat er aan de hand was. Daarom hadden wij al vrij snel het idee dat mijn moeder niet meer op deze plek was, anders had iemand haar wel gezien." Ook is Tanneke dankbaar voor de betrokkenheid van de Coevorder burgemeester Bert Bouwmeester: "Hij is met ons meegereden naar het ziekenhuis en heeft ons naar de juiste afdeling gebracht."



Vandaag gaat Tanneke terug naar de vindplaats. Ook wil ze even op bezoek bij de man die haar moeder vond. Met Dirkje gaat het inmiddels een stuk beter. Ze is ze weer thuis in Dalen.