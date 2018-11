Stakende werknemers in de metaal moeten er nog 'flink tegenaan'

Geen spandoeken of grote groepen actievoerende mensen vanmorgen tijdens de staking bij Scania in Meppel.

In een wijkcentrum schreven zo'n honderd stakers zich in. Ook de medewerkers van de Scania-vestiging in Zwolle staken vandaag."We zijn al sinds Pasen bezig. Toen begonnen we met een ludieke actie en gingen we paaseitjes uitdelen in de bedrijven. Per juni hadden we een ultimatum gesteld. Toen is er heel lang gepraat en we kwamen er niet uit. Sindsdien zijn we gaan actievoeren. Met name hier bij Scania is ook al gestaakt", vertelt Lucy Lamers van FNV.Werkgevers en de werknemers die volgens de metalektro-cao werken, worden het maar niet eens. Er moet loonsverhoging komen, vinden de werknemers en vakbond FNV."De economie groeit en de crisis is definitief voorbij. De winsten zijn sky high. Dat is alle reden om te zeggen: geef die mensen nou eindelijk eens waar ze recht op hebben. Maar dat gebeurt niet. De werkgevers weigeren een fatsoenlijke loonsverhoging af te spreken", vertelt Lamers.De werknemers zijn het met meer zaken oneens; zo wordt er ook gesproken over het invoeren van een 12-urige werkdag en dat zien ze niet zitten.In Meppel werken zevenhonderd mensen. Een van de werknemers die het werk neerlegt is Jacob Mannes, die bij Scania in Meppel werkt. "Er is veel ontevredenheid bij ons over het feit dat de cao nog steeds niet rond is. Het eerste bod was een loonsverhoging van 1,4 procent. Maar dat haalt eigenlijk niets uit, als je ziet hoe duur het leven volgend jaar gaat worden. Onze eis is 3,5 procent verhoging."FNV'er Lucy Lamers is sceptisch over het effect van deze staking. Volgens haar zitten de onderhandelingen muurvast. "Wij verwachten dat we er echt nog heel flink tegenaan moeten, ondanks dat er al maanden gestaakt wordt."