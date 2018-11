Deel dit artikel:













Rodenaar uit water gered in Groningen De man kon zelf nog de ladder op klimmen (foto: Persbureau Meter) De Rodenaar moest naar het ziekenhuis (foto: Persbureau Meter)

Een 19-jarige man uit Roden is vannacht door de brandweer uit het water gehaald in Groningen.

Rond half twee viel de man in het water bij de Steentilbrug. Hoe dat kon gebeuren, is nog onduidelijk.



Door een reddingskoord vast te houden, kon de Rodenaar boven water blijven. Omstanders belden 112. Duikers van de brandweer haalden hem uit het water. Hij is met onderkoelingsverschijnselen naar het UMCG gebracht.