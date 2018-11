Drenthe Toen #11: ​Drentse strijders in de Spaanse Burgeroorlog

Fedde Alberts uit Vries was 37 jaar toen hij naar Spanje vertrok om te vechten in de Spaanse Burgeroorlog. In deze Drenthe Toen-podcast horen we meer over hem en andere Drentse strijders. Ook horen we een sterk verhaal van een oud-burgemeester over de ganzenjacht, en is er aandacht voor het educatieve programma van het onderduikersmuseum in Nieuwlande. Ook praten we uitgebreid met twee medewerkers van Museum Brands in Nieuw-Dordrecht over de toekomstplannen van het museum. Ook hebben we een nieuwe rubriek over dieren in de Drentse geschiedenis.

- De Spaanse Burgeroorlog is voor de meeste mensen in onze provincie erg ver weg. Toch is er een band met Drenthe. De opa van Cor Faber uit Vries is één van de Drenten die betrokken was bij de oorlog. Faber vertelt het verhaal van zijn grootvader. Ook komen andere Drentse strijders aan bod zoals Fedde Alberts.- Op 18 november 1916, precies honderd jaar geleden, eindigde de Slag aan de Somme. Aaldert Oosterhuis vindt in oude kranten artikelen over deze bloedige slag uit de Eerste Wereldoorlog.- In 1964 vertelde oud-burgemeester Nijenhuis van Gieten een merkwaardig verhaal over zijn jacht op ganzen. De burgemeester schoot twee ganzen uit de lucht, maar de dieren waren niet dodelijk geraakt. De andere ganzen schoten op een bijzondere manier te hulp.- Er is de komende tijd genoeg te doen op het gebied van geschiedenis en cultuur in Drenthe. Zo is er een lezing over de schriftelijke cultuur van het Romeinse leger. Later in de uitzending is er meer nieuws.- Onderduikersmuseum de Duikelaar in Nieuwlande wil zich de komende tijd richten op jonge bezoekers. Educatief medewerker Willie Smid vertelt hoe het museum dat wil aanpakken. Ook vertelt ze verhalen over aanwezige objecten.- Museum Brands in Nieuw-Dordrecht wil professionaliseren. Hilde van den Berg en Marianne Bakker vertellen over de collectie van het museum en de plannen van het museum met de collectie van Jans Brands.- Huis Vredeveld in Assen werd halverwege de 17e eeuw gebouwd. Het huis had meerdere bewoners, maar inmiddels is er niks meer van over. Lydia Tuijnman en Paul Brood kijken bij het landgoed en praten over de bewoners.- In 1750 veroorzaakten mussen overlast in Drenthe. Dat kwam door het uitroeien van roofvogels in onze provincie. De overheid zette een prijs op de koppen van de mussen. Dat vangen en vermoorden van de mussen ging op vrij brute wijze. Henk Luning uit Assen deed onderzoek. Hij vertelt over de 'mussenjacht'.- Behalve een lezing over de Romeinen is er meer te doen op cultuurhistorisch gebied in Drenthe. Zo kunnen geïnteresseerden de komende tijd kijken en luisteren naar Asser praat en voor liefhebbers van fotografie is er de komende tijd iets te beleven in het Drents Archief.- In het boek 'Jeugdherinneringen' schreef Wiebe Kruijer 300 pagina's vol verhalen over zijn jeugd. Robbert Oosting draagt voor uit het werk van Kruijer. Dit keer over bevroren waterleidingen.Sophie TimmerCor Faber -Willie Smid -Henk Luning -Hilde van den Berg -Marianne Bakker -Paul Brood -De podcast van Drenthe Toen is te vinden op je favoriete podcast-apps voor zowel Android- als Apple-telefoons en tablets. Gebruik de knoppen hieronder om de podcast te luisteren in een van deze apps.We zijn ook te vinden op onder meer Pocket Casts TuneIn en Podbean Genoten van Drenthe Toen? Abonneer je ook op onze Drenthe Sportcast over de (amateur)sport in Drenthe, en op Cassata , onze podcast over de politiek en actuele discussies in onze provincie. Tot slot hebben we DrentheDoc waarin we mooie (oude) radioreportages en -documentaires opnieuw beschikbaar maken, maar nu als podcast.