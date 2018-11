In deze Drentse plaatsen zijn morgen Sinterklaasintochten

Vanaf dit weekend mogen we weer ons schoentje zetten, want Sinterklaas komt aan.

De landelijke Sinterklaasintocht is morgen in het Noord-Hollandse Zaanstad, maar de goedheiligman heeft morgen ook tijd vrijgemaakt voor een aantal Drentse plaatsen.Sinterklaas begint zijn tocht door Drenthe in Emmen. Rond 12.00 uur kan iedereen zich verzamelen bij de Noordbargerstraat. Daarna wordt hij officieel welkom geheten bij de Grote Kerk, door burgemeester Eric van Oosterhout. In Emmen willen ze trouwens dit jaar ook het record schoentje zetten vestigen Sinterklaas gaat daarna door naar Assen. Hij komt rond 12.30 uur met de boot aan in de Vaart. Daarna maakt hij een rondje door het centrum.Een halfuurtje later zet de Sint voet aan wal in Meppel. Hij komt aan in de sluis van Meppel. Er is een optocht door het centrum en later zijn er optredens van onder meer De Dikdakkers, die Sinterklaasnummers zingen.Om 13.30 uur is de Sint in Roden. Hij wordt op het Heereborchplein ontvangen door burgemeester Klaas Smid. Vervolgens is er een tocht door de Heerestraat met 'pietenshows'.Bij het gemeentehuis in Hoogeveen komt Sinterklaas om 14.00 uur aan. Daarna is er een tocht door de binnenstad.Om 14.00 uur is ook de Sinterklaasintocht van Coevorden. De goedheiligman komt in de haven aan.Als er iemand is die op honderd plekken tegelijk kan zijn, dan is het Sinterklaas wel. De Sint heeft ook nog een intocht in de haven van Beilen om 14.00 uur.En alsof dat nog niet genoeg is, is om 14.00 uur ook intocht in Zuidlaren. De sint komt met zijn boot aan in de haven. Daarna is er een optocht naar het centrum. Op de Grote Brink is 's middags feest.Om 14.30 uur komt de Sint aan de kade bij de Noord-Willemsvaart. Na een korte rondrit door Vries duikt de goedheiligman de kroeg in: tussen 15.45 en 16.30 uur zijn de jongste basisschoolkinderen welkom in Café Onder de Linden voor een middag met de Sint.Sinterklaas wordt om 15.00 uur op de Brink in Zweeloo verwacht. Daarna is er een gezellige middag in dorpshuis de Spil.Er zijn nog meer Sinterklaasintochten in Drenthe, maar die zijn op andere data. Heb je een aanvulling? Stuur die dan naar redactie@rtvdrenthe.nl.Volgens RTV Drenthe-weerman Roland van der Zwaag hoef je je over het weer geen zorgen te maken tijdens de Sinterklaasintochten. Het is hooguit een beetje fris."Morgenochtend is het al helder en op beschutte plekken is er nog wat lichte vorst in de ochtend. Overdag wordt het zo'n 7 of 8 graden. De lucht is strakblauw en het is mooi, zonnig weer", aldus de weerman.Ook daarna blijft het mooi. "We hebben een droog weekend. Zondag is het ook prachtig weer."