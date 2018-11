'Gemeenten moeten samen naar Raad van State tegen gaswinning'

De noordelijke Drentse gemeenten moeten samen naar de Raad van State om zich te verzetten tegen gaswinning in Noord-Drenthe.

Dat vindt D66 in Aa en Hunze. De partij reageert op het besluit van minister Eric Wiebes. Gisteren werd bekend dat de NAM van hem - ondanks veel protest - gas mag gaan winnen in elf putten rond Assen en in Noord-Drenthe.D66 dient tijdens de raadsvergadering van 29 november een motie in met de oproep aan de gemeenten samen naar de hoogste bestuursrechter te gaan.Ook actiegroep Stop Gaswinning Marsdijk Nu wil naar de Raad van State. "Dat zijn we verplicht aan de 2.000 inwoners van Marsdijk die vorig jaar in ons wijkcentrum de petitie tegen gaswinning hebben getekend", zegt Gerrit Eerland namens de actiegroep.De actiegroep heeft binnenkort overleg erover met de gemeente Assen. "We zouden graag samen optrekken met de gemeentes. Samen sta je nu eenmaal sterker", aldus Eerland.Andere tegenstanders van de plannen zijn nu een online petitie begonnen. Die is inmiddels ruim tweehonderd keer ondertekend.