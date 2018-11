Drenthe trekt steeds meer toeristen

Het gaat goed met het toerisme in Drenthe. Nog niet eerder waren er in de afgelopen zes jaar zoveel gasten in onze provincie als in de zomermaanden juli en augustus van dit jaar, dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In de twee zomermaanden overnachtten er in Drenthe 415.000 gasten in een hotel of pension, op een kampeerterrein, op een huisjesterrein of in een groepsaccommodatie.Met elkaar boekten die gasten een ruime twee miljoen overnachtingen in onze provincie. Dat is een stijging ten opzichte van vorig jaar, maar een daling vergeleken met de twee jaren ervoor.De stijging komt met name doordat er meer mensen in Drenthe op huisjesterreinen verbleven. Alleen in 2013 waren er meer dan het daaropvolgende jaar (van 159.000 in 2013 naar 157.000 in het jaar 2014). Daarna werd de stijgende lijn ingezet. Het aantal staat inmiddels op 191.000.Er waren iets minder gasten van hotels, pensions en jeugdaccommodaties in onze provincie dan in 2017. Dit jaar waren er zo'n 117.000, tegenover 118.000 vorig jaar. Wel is het aantal gestegen ten opzichte van zes jaar geleden, toen er nog 105.000 gasten waren.Het aantal kampeerders in Drenthe is wel gestaag afgenomen sinds 2013. Toen kwamen er in de zomer nog 125.000 kamperen, maar inmiddels zijn dat er 88.000.Van alle provincies staat Drenthe op de negende plaats qua aantal zomerse gasten. Er kwamen meer mensen overnachten in onze provincie dan in Groningen, Flevoland en Utrecht. De meeste gasten gingen naar Noord- en Zuid-Holland.