Hoogeveen onderzoekt bewoning appartementen boven uitgebrande Pizza Hot

De gemeente Hoogeveen gaat onderzoek doen naar de bewoners van de twee appartementen boven het uitgebrande Pizza Hot.

Afgelopen nacht werden vanwege de brand zeven mensen geëvacueerd. Burgemeester Karel Loohuis heeft van meerdere omwonenden aan de Grote Kerkstraat gehoord dat die allemaal uit het pand van Pizza Hot kwamen.Loohuis: "We onderzoeken of dat klopt met het bestemmingsplan en of alle mensen ingeschreven staan bij de gemeentelijke basisadministratie. Ook kijken we naar hoe het zat met de veiligheid." Volgens Loohuis gaat het om Poolse arbeiders.Jeanet Siy, die het pand samen met haar man verhuurt, zegt dat er helemaal geen zeven mensen in het pand wonen. "Boven Pizza Hot zitten twee appartementen. In één ervan woont een jong stel en in het andere een jonge vrouw alleen. De andere geëvacueerde Poolse mensen woonden in omliggende panden."Volgens de Hoogeveense voldeed het pand aan de regels. "Alles is onlangs vernieuwd. Ook is er voor duizenden euro's een nieuwe stoppenkast in gekomen. De gemeente is pas nog langs geweest om alles te controleren en het was goed." Ook de horecavergunning voor de pizzeria is pas verlengd, zegt Siy. Het onderzoek ziet ze dan ook met vertrouwen tegemoet.Siy is geen eigenaar van het pand. Dat is Calkhoven Vastgoed in Heerde. Siy en haar man huren het pand van Cees Calkhoven en verhuren het op hun beurt weer aan anderen.De pizzeria annex shoarmazaak zelf wordt gerund door iemand anders. "Hij zat er net anderhalve maand in. Heel sneu", zegt Siy. Hoe groot de schade aan het pand is, is nog niet duidelijk. Er moet nog een schade-expert komen. Hoe de brand, die in de keuken uitbrak, precies is ontstaan, weet Jeanet Siy ook nog niet.Brandstichting is volgens de politie in ieder geval uitgesloten. Of en wanneer de bewoners terug naar huis kunnen, is nog niet bekend.