Gratis zonnepanelen voor huurders in De Wolden Gratis zonnepanelen voor huurders in De Wolden (Foto: RTV Drenthe/Jeroen Kelderman)

Wooncorporatie Actium gaat huurhuizen in de gemeente De Wolden verduurzamen zonder de huren te verhogen. Sterker nog: de energielasten van de woningen gaan omlaag. Dat zegt Elles Dost, directeur-bestuurder van Actium.

De gemeente De Wolden, huurdersplatform MEVM en Actium hebben de gezamelijke prestatieafspraken ondertekend. Daarin staan afspraken over huurwoningen voor de komende vijf jaar. Een van de afspraken die is gemaakt, is het verduurzamen van alle huurwoningen voor 2040.



Energielabel B

Volgens Dost worden veel woningen verduurzaamd door het plaatsen van zonnepanelen. "Dat scheelt de huurder bijna vijfentwintig tot dertig euro per maand." Naast de zonnepanelen worden de huizen ook beter geïsoleerd. Het is de bedoeling dat de huizen uiteindelijk worden beoordeeld met energielabel B.



Ondanks de investeringen gaan de huren niet omhoog. Actium en de gemeente hebben afgesproken om de huren zo laag mogelijk te houden, vanwege "de smalle beurs van de doelgroep", aldus Dost.



Per woning wordt bekeken hoe energiezuinige maatregelen het beste kunnen worden toegepast.